МЭА ожидает снижения добычи газа внутри Евросоюза на 5%

Добыча газа внутри Евросоюза снизится примерно на 5% в 2023 году.

Добыча газа внутри Евросоюза снизится примерно на 5% в 2023 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом за 9 месяцев текущего года добыча упала на 9% в основном за счет сокращения добычи в Нидерландах.

"Добыча природного газа в Евросоюзе упала примерно на 9%, или на 3,6 млрд кубометров за 9 месяцев 2022 года. Это произошло в основном за счет сокращения добычи в Нидерландах, крупнейшем производителе газа в ЕС. Добыча газа на Гронингенском месторождении… снизилась более чем на треть, или на 2 млрд кубометров за 9 месяцев 2022 года", - сказано в отчете.

В то же время, добыча газа на других месторождениях Нидерландов также продолжала снижаться, упала на 10% по сравнению с прошлым годом. На других рынках Европы внутренняя добыча осталась на прежнем уровне или снизилась незначительно.

МЭА напомнило, что добыча на Гронингене должна быть прекращена не позднее 2024 года. И, хотя его технические возможности могли бы ослабить давление спроса на предложение, увеличение добычи на нем остается крайней мерой из-за риска землетрясений. Сокращения на Гронингене будут частично компенсироваться ростом добычи в Румынии и Дании.

Что касается импорта, то МЭА прогнозирует, что Европа в начале 2023 года либо совсем перестанет получать трубопроводный газ из России, либо его поставки упадут до 25 млрд кубометров, что составит около четверти объема, поставляемого в регион в 2021 году. При этом, импорт по газопроводам от других стран вырастет менее чем на 1%, или на 1 млрд кубометров из-за ограниченности мощностей. В то же время, агентство ожидает, что ЕС нарастит импорт СПГ примерно на 7 млрд кубометров газа в следующем году.

Однако Евросоюз, по мнению, МЭА может сыграть решающую роль в пополнении газовых хранилищ в Украине и обеспечении поставок в Молдову. В частности, Украина рискует к марту 2023 года остаться с истощенными ПХГ даже при снижении потребления газа на 25%, так как их заполненность к началу отопительного сезона составила 14,6 млрд кубометров вместо целевых 19 млрд.

"В случае полного прекращения поставок российского трубопроводного газа, Украине и Молдове потребуется около 12 млрд кубометров газа, импортируемого из ЕС летом 2023 года, чтобы пополнить свои хранилища к началу отопительного сезона 2023-2024 годов", - говорится в отчете.

По оценкам МЭА, в первую очередь, из-за сокращения поставок из России, Европе в 2023 году может не хватить до 30 млрд кубометров газа, поэтому оно предложило меры стоимостью 100 млрд евро, способные сократить этот разрыв. Агентство предполагает, что ПХГ Европы будут заполнены примерно на треть в начале апреля 2023 года, что означает необходимость закачать летом в хранилища 65 млрд кубометров, чтобы достичь уровня заполненности в 95% к началу следующего отопительного сезона.