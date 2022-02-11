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МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире в 2022 году

МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире в 2022 году Международное энергетическое агентство (МЭА) немного понизило прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год и теперь ожидает, что показатель вырастет на 3,2 млн баррелей в сутки, до 100,6 млн баррелей в сутки.
Энергетика
11 февраля 2022 г. 13:39
МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире в 2022 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) немного понизило прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год и теперь ожидает, что показатель вырастет на 3,2 млн баррелей в сутки, до 100,6 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в февральском докладе агентства.

Прогнозируется, что мир ждет возврат рынка сырья в состояние профицита в 2022 году.

"Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 3,2 млн баррелей в сутки и достигнет 100,6 млн баррелей в сутки, поскольку ограничения по сдерживанию распространения COVID ослабевают", — говорится в докладе.

МЭА отмечает, что текущая оценка лишь немного ниже предыдущих оценок. В предыдущем, январском докладе, агентство прогнозировало, что показатель вырастет на 3,3 млн баррелей в сутки.

"Более мягкое, чем ожидалось, негативное влияние штамма "омикрон" на спрос было в значительной степени компенсировано дополнительным потреблением, вызванным резким похолоданием в США и продолжающимся переходом на нефть с газа в некоторых промышленных секторах", — отмечается в докладе.

Агентство также повысило прогноз по добыче нефти в странах, не входящих в альянс ОПЕК+, на 2022 год, теперь ожидает его на уровне 2 млн баррелей в сутки.

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