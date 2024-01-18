МЭА ожидает рекордного предложения нефти в 2024 году

Мировое предложение нефти достигнет в 2024 году рекордных 103,5 млн баррелей в сутки (б/с) за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады.

Мировое предложение нефти достигнет в 2024 году рекордных 103,5 млн баррелей в сутки (б/с) за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно прогнозу МЭА, страны, не входящие в ОПЕК+, станут лидерами по росту предложения нефти в мире этом году. На них придется увеличение показателя почти на 1,5 млн б/с.

Страны ОПЕК+, по оценке МЭА, сохранят добычу нефти в 2024 году примерно на уровне прошлого года, учитывая, что во втором квартале страны альянса начнут постепенно выходить из добровольных ограничений, рассчитанных на первый квартал текущего года.

"В то время, как политика ОПЕК+ по добыче нефти может ввести рынок в небольшой дефицит в начале года, уверенный рост предложения от производителей вне ОПЕК+ может привести к существенному переизбытку предложения, если ОПЕК+ снимут добровольные ограничения во втором квартале 2024 года", - отмечают эксперты агентства.

При этом МЭА подчеркивает, что в январе мировое предложение нефти может снизиться, поскольку охватившая США и Канаду холодная погода наносит урон добыче нефти в этих странах.