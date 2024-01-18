О нас

МЭА ожидает рекордного предложения нефти в 2024 году

МЭА ожидает рекордного предложения нефти в 2024 году Мировое предложение нефти достигнет в 2024 году рекордных 103,5 млн баррелей в сутки (б/с) за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады.
Энергетика
18 января 2024 г. 13:34
МЭА ожидает рекордного предложения нефти в 2024 году

Мировое предложение нефти достигнет в 2024 году рекордных 103,5 млн баррелей в сутки (б/с) за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно прогнозу МЭА, страны, не входящие в ОПЕК+, станут лидерами по росту предложения нефти в мире этом году. На них придется увеличение показателя почти на 1,5 млн б/с.

Страны ОПЕК+, по оценке МЭА, сохранят добычу нефти в 2024 году примерно на уровне прошлого года, учитывая, что во втором квартале страны альянса начнут постепенно выходить из добровольных ограничений, рассчитанных на первый квартал текущего года.

"В то время, как политика ОПЕК+ по добыче нефти может ввести рынок в небольшой дефицит в начале года, уверенный рост предложения от производителей вне ОПЕК+ может привести к существенному переизбытку предложения, если ОПЕК+ снимут добровольные ограничения во втором квартале 2024 года", - отмечают эксперты агентства.

При этом МЭА подчеркивает, что в январе мировое предложение нефти может снизиться, поскольку охватившая США и Канаду холодная погода наносит урон добыче нефти в этих странах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджан начал импортировать бензин АИ-98 из США и Грузии
Азербайджан начал импортировать бензин АИ-98 из США и Грузии
18 января 2024 г. 13:30
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире
18 января 2024 г. 13:27
Азербайджан увеличил экспорт газа в Грецию более чем на 33%
Азербайджан увеличил экспорт газа в Грецию более чем на 33%
18 января 2024 г. 13:23
Азербайджан и Словакия обсудили энергетическое сотрудничество
Азербайджан и Словакия обсудили энергетическое сотрудничество
18 января 2024 г. 12:45
В Азербайджане производство солнечной энергии выросло почти на 9%
В Азербайджане производство солнечной энергии выросло почти на 9%
18 января 2024 г. 11:42
Азербайджан начал экспорт бензина АИ-92 в Турцию и Узбекистан
Азербайджан начал экспорт бензина "АИ-92" в Турцию и Узбекистан
18 января 2024 г. 11:17
Азербайджан обсудил с американской компанией использование устойчивых энергоресурсов
Азербайджан обсудил с американской компанией использование устойчивых энергоресурсов
18 января 2024 г. 10:48
Цены на нефть подорожали из-за сохранения напряженности в регионе Красного моря
Цены на нефть подорожали из-за сохранения напряженности в регионе Красного моря
18 января 2024 г. 09:42
Цена на азербайджанскую нефть упала до 83 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 83 долларов
18 января 2024 г. 09:10
В Сумгайыте прекращена подача газа в районы, прилегающие к месту пожара
В Сумгайыте прекращена подача газа в районы, прилегающие к месту пожара
18 января 2024 г. 00:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi