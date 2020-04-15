МЭА ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире

Спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавирусной инфекции на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на апрельский отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки - до самого низкого с 1995 года уровня.

"Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней. Восстановление спроса на нефть во II полугодии будет плавным, в декабре он все еще будет на 2,7 млн баррелей в сутки ниже уровня годом ранее", - отмечается в документе.

Падение добычи нефти в странах-экспортерах, не входящих в альянс ОПЕК+, в ближайшие месяцы может достичь 3,5 млн баррелей в сутки, а в совокупности с соглашением ОПЕК+ общее снижение добычи в мире может привести к дефициту предложения во втором полугодии 2020 года, следует из отчета.

"Общее снижение объемов предложения с учетом сокращений в ОПЕК+ переведет рынок в состояние дефицита во втором полугодии 2020 года, что наконец положит конец росту запасов в хранилищах и позволит вернуть рынок в нормальные условия", - отмечается в документе.

"Если добыча начнет падать резко, а некоторые объемы будут перемещены в стратегические резервы, и спрос начнет восстанавливаться, то спрос превысит предложение", - считают эксперты МЭА.

Эффективная квота по сокращению добычи нефти в ОПЕК+ на фоне высоких показателей по добыче в апреле составит 10,7 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи также ожидается в других странах, самое существенное - в США и Канаде.

"Общее сокращение добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, в четвертом квартале 2020 года может составить 5,2 млн баррелей в сутки. В целом по году добыча нефти в странах "не ОПЕК" упадет на 2,3 млн баррелей в сутки в годовом выражении", - отмечается в документе.

В отчете указывается также, что эффективная квота по сокращению добычи нефти у Саудовской Аравии в мае - июне 2020 года составит 3,5 млн баррелей в сутки, у России - 1,9 млн баррелей в сутки.

Существенное сокращение также ожидается в ОАЭ - 1,55 млн баррелей в сутки, в Ираке - 1 млн баррелей в сутки. Общая эффективная квота по сокращению добычи ОПЕК+ ожидается в 10,7 млн баррелей в сутки.

Период падения цен на нефть заставит нефтяные компании сократить инвестиции в разведку и добычу по всему миру. В 2020 году этот показатель может опуститься до минимального значения за 13 лет - 335 млрд долларов США, считают в Международном энергетическом агентстве.

"Глобальные капитальные затраты на разведку и добычу в 2020 году снизятся на 32% против уровня 2019 года - до 335 млрд долларов США, что является самым низким показателем за 13 лет", - говорится в отчете.

Как следствие, компании могут переориентировать часть средств в производство более чистых источников энергии, полагают в МЭА.