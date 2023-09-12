МЭА ожидает пика мирового спроса на нефть, газ и уголь к 2030 году

Потребление сразу трех основных видов ископаемого топлива - нефти, природного газа и угля - достигнет пика к 2030 году.

Потребление сразу трех основных видов ископаемого топлива - нефти, природного газа и угля - достигнет пика к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в новом прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

В качестве причин сокращения спроса после этого срока называется быстрое распространение возобновляемых источников энергии и рост числа электромобилей.

Это первый прогноз агентства, который предусматривает однонаправленную негативную динамику потребления одновременно для нефти, газа и угля.

"Мы наблюдаем начало конца эры ископаемого топлива и должны готовиться к следующей эре", - заявил глава МЭА Фатих Бироль. Он считает, что политикам следует принять меры для ускорения энергетического перехода и сокращения выбросов, несмотря на нехватку средств и возможную критику со стороны избирателей.

Бироль обратил внимание на "структурные сдвиги" в экономике Китая, на долю которого в последние 10 лет приходится около трети роста мирового спроса на природный газ и две трети роста спроса на нефть. Речь идет, главным образом, о переходе от тяжелой промышленности к менее энергоемким отраслям и услугам.

При этом, по его словам, потенциальный рост потребления угля в стране будет нивелироваться развитием солнечной, ветровой и атомной энергетики.

Свою роль в увеличении темпов перехода на экологически чистую энергию, помимо прочего, играет повышение цен на нефть в результате сокращения добычи отдельными странами, что особенно актуально для транспортного сектора, подчеркнул глава МЭА.

В связи с текущими тенденциями новые масштабные проекты по добыче ископаемого топлива несут не только климатические, но и финансовые риски и могут стать проблемными активами, считает Бироль.

Крупные производители, в свою очередь, выступают с критикой позиции МЭА и предупреждают, что недостаточный объем инвестиций в поставки нефти и газа грозит новыми энергетическими кризисами, если прогнозы относительно пика потребления окажутся слишком оптимистичными.

Так, в апреле ОПЕК обвинила МЭА в том, что агентство, призывая к прекращению инвестирования в разработку новых месторождений, провоцирует нестабильность на рынках, сообщала Financial Times.