МЭА ожидает новый рекорд потребления в 2026 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку увеличения мирового спроса на газ в 2025 году до 1,3% с ожидавшихся ранее 1,5%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку увеличения мирового спроса на газ в 2025 году до 1,3% с ожидавшихся ранее 1,5%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете агентства.

"Ожидается, что по итогам всего 2025 года мировой спрос на газ увеличится примерно на 1,3%. Ужесточение рыночных условий повлияет на рост мирового спроса на газ, в первую очередь на чувствительном к ценам импортном рынке", - сказано в отчете.

Таким образом, спрос на газ в 2025 году может составить 4,27 трлн куб. м против 4,21 трлн куб. м в 2024 году.

При этом в 2026 году, согласно оценке МЭА, рост спроса ускорится до 2%, в результате чего мировое потребление газа достигнет нового рекорда в 4,35 трлн куб. м.

"На потребление газа промышленностью и энергетическим сектором будет приходиться около половины роста спроса на газ. По прогнозам, в 2026 году рост спроса на газ для производства электроэнергии составит 30%, в то время как потребление газа в жилом и коммерческом секторах, как ожидается, увеличится примерно на 1%", - сказано в отчете.

При этом около половины роста по-прежнему будет обеспечено за счет азиатских стран, темпы увеличения спроса в Азии ускорятся до 4% против менее чем 1% в 2025 году.