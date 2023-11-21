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МЭА ожидает избытка предложения нефти в 2024 году независимо от ОПЕК+

МЭА ожидает избытка предложения нефти в 2024 году независимо от ОПЕК+ В 2024 году на мировом рынке нефти будет небольшой избыток предложения, даже если ОПЕК+ продлит сокращение добычи.
Энергетика
21 ноября 2023 г. 16:02
МЭА ожидает избытка предложения нефти в 2024 году независимо от ОПЕК+

В 2024 году на мировом рынке нефти будет небольшой избыток предложения, даже если ОПЕК+ продлит сокращение добычи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу отдела нефтяных рынков и промышленности Международного энергетического агентства (МЭА) Торил Босони.

"В 2024 году на мировом рынке нефти будет наблюдаться небольшой избыток предложения, даже если страны ОПЕК+ продлят сокращение добычи на следующий год, сказала во вторник агентству Рейтер глава отдела нефтяных рынков и промышленности Международного энергетического агентства", - передает агентство.

По словам Босони, в настоящее время на рынке нефти наблюдается дефицит, и запасы сокращаются "быстрыми темпами".

"Мировые запасы нефти находятся на низком уровне, что означает риск повышенной волатильности в случае неожиданностей как со стороны спроса, так и со стороны предложения", - приводятся в сообщении слова представителя МЭА.

Альянс рассмотрит вопрос о дополнительных сокращениях поставок нефти на ближайшем заседании в ноябре после падения мировых цен почти на 20% с конца сентября.

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Версия на английском языке IEA sees surplus oil supply in 2024 even if OPEC+ extends current cuts

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