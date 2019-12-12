МЭА огласило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз темпа роста спроса на нефть в 2020 году на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.

Мировой спрос на нефть в III квартале увеличился на 900 тысяч б/с.

Оценка темпа роста спроса в 2019 году также оставлена без изменений - 1 млн б/с.

Таким образом, МЭА ожидает, что в 2019 году потребление нефти в мире составит 100,2 млн б/с, а в 2020 году вырастет до 101,5 млн б/с.