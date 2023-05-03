МЭА оценило затраты на снижение выбросов от добычи нефти и газа в мире

Сокращение вдвое интенсивности выбросов при добыче нефти и газа в мире потребует инвестиций в размере 600 млрд долларов. Это лишь малая часть рекордного дохода, полученного нефтегазовыми компаниями в 2022 году.

Сокращение вдвое интенсивности выбросов при добыче нефти и газа в мире потребует инвестиций в размере 600 млрд долларов. Это лишь малая часть рекордного дохода, полученного нефтегазовыми компаниями в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Международного энергетического агентства (МЭА) на тему "Выбросы от нефтяных и газовых производств при переходе на нулевой уровень".

"Для того, чтобы вдвое сократить интенсивность выбросов во всем мире при добыче нефти и газа к 2030 году, потребуются предварительные инвестиции в размере 600 млрд долларов. Это лишь малая часть рекордного дохода, полученного производителями нефти и газа в 2022 году - в год резкого роста цен на энергоносители на фоне глобального энергетического кризиса", - говорится в исследовании.

МЭА отмечает, что деятельность нефтегазовых компаний в 2022 году привела к выбросам 5,1 млрд тонн эквивалента углекислого газа (СО2). Глобальные выбросы, связанные с энергетикой, составили 40 гигатонн. Таким образом, нефтегазовая промышленность ответственна почти за 15% выбросов СО2 в энергетике.