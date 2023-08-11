МЭА оценило снижение запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР

Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 14,7 млн баррелей.

Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 14,7 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов) ОЭСР в июне снизились на 14,7 млн баррелей, что соответствует сезонной тенденции. На конец месяца они составили 2 787 млн баррелей, что на 115,4 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", - сказано в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.