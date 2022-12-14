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МЭА: Нефтяные запасы ОЭСР были ниже средних за 5 лет в октябре

МЭА: Нефтяные запасы ОЭСР были ниже средних за 5 лет в октябре Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре выросли на 17,3 млн баррелей к сентябрю, до 2,745 млрд баррелей. Это на 150,2 млн баррелей ниже средних значений за 5 лет.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 13:31
МЭА: Нефтяные запасы ОЭСР были ниже средних за 5 лет в октябре

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре выросли на 17,3 млн баррелей к сентябрю, до 2,745 млрд баррелей. Это на 150,2 млн баррелей ниже средних значений за 5 лет.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"В октябре мировые запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 23,2 млн баррелей, поскольку запасы нефтепродуктов упали впервые с марта, а нефть показала меньший прирост. Промышленные запасы в странах ОЭСР выросли на 17,3 млн баррелей, до 2 765 млн баррелей, что меньше среднего пятилетнего значения на 150,2 млн баррелей, но госзапасы ОЭСР снизились на 19,9 млн баррелей", - говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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Версия на английском языке IEA: OECD oil inventories were below 5-year average in October

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