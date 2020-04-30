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МЭА назвало пандемию самым большим шоком для энергорынков

МЭА назвало пандемию самым большим шоком для энергорынков

Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказалась самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны. Спрос упал почти на все виды энергии - нефть, газ, уголь, и вырастет он в 2020 году только на альтернативную генерацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из нового исследования Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам МЭА, спрос на энергоносители в 2020 году в мире снизится на 6%, это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. В абсолютном значении падение будет равно тому объему, который в год потребляет Индия - третий по величине рынок в мире. Наибольшее снижение спроса придется на развитые страны. Так, ожидается, что в США спрос упадет на 9%, в Евросоюзе - на 11%.

Окончательный эффект пандемии на спрос можно будет оценить только после завершения карантинных режимов. Пока в МЭА подсчитали, что каждый месяц изоляции населения снижает мировой спрос на энергоносители на 1,5%.

"В то же время блокирующие меры привели к заметному росту использования альтернативных, низкоуглеродных источников генерации, включая ветер, солнце, гидро- и атомную энергетику", - пишут в МЭА. В 2020 году их доля в выработке электроэнергии может достичь 40%. Это приведет к снижению доли газа в электрогенерации на 3% пункта, до минимального с 2001 года уровня.

Сильнее всего пострадает спрос на уголь, ожидают в МЭА, - снижение на 8% по году, спрос на газ упадет на 5%. Падение спроса на углероды в 2020 году приведет также к рекордному снижению выбросов СО2 - на 8%.

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