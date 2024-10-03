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МЭА на COP29 представит дорожную карту по энергоэффективности в Азербайджане

МЭА на COP29 представит дорожную карту по энергоэффективности в Азербайджане 11:42
Энергетика
3 октября 2024 г. 12:00
МЭА на COP29 представит дорожную карту по энергоэффективности в Азербайджане

В ходе Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) планируется представление "Дорожной карты по энергоэффективности для Азербайджана", подготовленной Международным энергетическим агентством (МЭА).

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Он отметил, что в ходе встречи с исполнительным директором МЭА Фатихом Биролем в рамках мероприятий G20 в Бразилии, стороны обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках, энергетические инициативы в рамках COP29 и др. темы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP zamanı IEA-nın hazırladığı Yol Xəritəsi nümayiş olunacaq
Версия на английском языке ФотоRoadmap prepared by IEA to be presented during COP29

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