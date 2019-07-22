МЭА готово задействовать резервы нефти в случае перебоев поставок на Ближнем Востоке

Международное энергетическое агентство (МЭА) внимательно следит за ситуацией в Ормузском проливе, включая недавний захват британского нефтяного танкера, и в случае перебоев с поставками нефти готово задействовать свои резервы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении агентства.

"Страны [участницы] МЭА обладают 1,55 млрд баррелей государственных стратегических запасов нефти. Еще 650 млн баррелей промышленных запасов могут быть выпущены при необходимости. Эти чрезвычайные запасы МЭА достаточно велики, чтобы покрыть любые перебои с поставками нефти из Ормузского пролива в течение длительного периода", - отмечают в МЭА.

Ормузский пролив является важным морским транзитным маршрутом для мировой торговли нефтью - ежедневно через него проходит около 20 млн баррелей нефти, что составляет примерно 20% мировых поставок. Через пролив также проходит около четверти мировой торговли СПГ.