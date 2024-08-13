О нас

МЭА: Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. баррелей в сутки

МЭА: Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. баррелей в сутки Мировое предложение нефти в июле выросло на 230 тыс. баррелей в сутки до 103,4 млн б/с, поскольку существенное увеличение добычи странами ОПЕК+ более чем компенсировало потери от производителей, не входящих в соглашение.
Энергетика
13 августа 2024 г. 12:34
МЭА: Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. баррелей в сутки

Мировое предложение нефти в июле выросло на 230 тыс. баррелей в сутки до 103,4 млн б/с, поскольку существенное увеличение добычи странами ОПЕК+ более чем компенсировало потери от производителей, не входящих в соглашение.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"На данный момент предложение с трудом поспевает за пиковым летним спросом, что приводит к дефициту на рынке. В результате мировые запасы нефти резко сократились", - считают аналитики.

Так, после четырех месяцев роста запасы нефти в июне сократились на 26,2 млн баррелей, уточняют они.

Рост предложения эксперты связывают с увеличением поставок Саудовской Аравии и Ирака. В целом объем добычи нефти составил 103,4 млн б/с, что на 1,8 млн б/с больше, чем год назад, при этом почти половина прироста приходится на долю Соединенных Штатов.

По итогам 2024 года прогнозируется рост мирового производства в среднем на 730 тыс. б/с, что увеличит предложение до рекордных 102,9 млн б/с. Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится на 1,5 млн б/с, в то время как добыча в странах ОПЕК+ снизится на 760 тыс. б/с, если существующие добровольные сокращения сохранятся. Прогнозируется, что в следующем году глобальное предложение вырастет на 1,9 млн б/с до нового годового максимума, близкого к 105 млн б/с.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году
МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году
13 августа 2024 г. 13:11
В Азербайджане потребление газа сократилось на 8%
В Азербайджане потребление газа сократилось на 8%
13 августа 2024 г. 12:11
SOCAR экспортировала более 4 млн тонн нефти
SOCAR экспортировала более 4 млн тонн нефти
13 августа 2024 г. 12:00
SOCAR во II квартале добыл почти 2 млрд кубометров газа
SOCAR во II квартале добыл почти 2 млрд кубометров газа
13 августа 2024 г. 11:41
SOCAR во втором квартале незначительно сократила добычу нефти 
SOCAR во втором квартале незначительно сократила добычу нефти 
13 августа 2024 г. 11:28
SOCAR увеличила буровые работы почти на 15%
SOCAR увеличила буровые работы почти на 15%
13 августа 2024 г. 11:18
Акционеры Transelectrica одобрили участие компании в проекте Черноморского кабеля зеленой энергии
Акционеры Transelectrica одобрили участие компании в проекте Черноморского кабеля зеленой энергии
13 августа 2024 г. 11:03
Азербайджан в июле увеличил импорт электроэнергии более чем в 6 раз
Азербайджан в июле увеличил импорт электроэнергии более чем в 6 раз
13 августа 2024 г. 10:47
Индия и Россия рассматривают создание СП по производству топлива для АЭС
Индия и Россия рассматривают создание СП по производству топлива для АЭС
13 августа 2024 г. 10:45
Азербайджан увеличил в июле производство электроэнергии более чем на 12%
Азербайджан увеличил в июле производство электроэнергии более чем на 12%
13 августа 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi