МЭА: Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. баррелей в сутки

Мировое предложение нефти в июле выросло на 230 тыс. баррелей в сутки до 103,4 млн б/с, поскольку существенное увеличение добычи странами ОПЕК+ более чем компенсировало потери от производителей, не входящих в соглашение.

Мировое предложение нефти в июле выросло на 230 тыс. баррелей в сутки до 103,4 млн б/с, поскольку существенное увеличение добычи странами ОПЕК+ более чем компенсировало потери от производителей, не входящих в соглашение.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"На данный момент предложение с трудом поспевает за пиковым летним спросом, что приводит к дефициту на рынке. В результате мировые запасы нефти резко сократились", - считают аналитики.

Так, после четырех месяцев роста запасы нефти в июне сократились на 26,2 млн баррелей, уточняют они.

Рост предложения эксперты связывают с увеличением поставок Саудовской Аравии и Ирака. В целом объем добычи нефти составил 103,4 млн б/с, что на 1,8 млн б/с больше, чем год назад, при этом почти половина прироста приходится на долю Соединенных Штатов.

По итогам 2024 года прогнозируется рост мирового производства в среднем на 730 тыс. б/с, что увеличит предложение до рекордных 102,9 млн б/с. Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится на 1,5 млн б/с, в то время как добыча в странах ОПЕК+ снизится на 760 тыс. б/с, если существующие добровольные сокращения сохранятся. Прогнозируется, что в следующем году глобальное предложение вырастет на 1,9 млн б/с до нового годового максимума, близкого к 105 млн б/с.