МЭА: Мировой спрос на нефть снизится

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Спрос на нефть сократится с 1,6 млн баррелей в сутки в прошлом году до 1,4 млн баррелей в сутки в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, об этом говорится в последнем ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Снижение спроса на нефть отмечается в таких государствах, как Япония, Германия, Южная Корея и Индия, говорится в докладе МЭА. Агентство отметило, что на рынке по-прежнему сохраняется огромный избыток запасов, несмотря на то, что страны-члены нефтедобывающего картеля ОПЕК сократили свое производство. По данным МЭА, коэффициент соблюдения сделки о сокращении добычи ОПЕК в среднем составлял 98% в течение первых двух месяцев сделки. В МЭА прогнозируют, что в 2017 году объем выпуска продукции, не относящейся к ОПЕК, вырастет на 0,69% или 400 тыс. баррелей в сутки - до 58,1 млн баррелей в сутки.

Отметим, что вчера ОПЕК распространил информацию о росте добычи нефти в Саудовской Аравии в феврале на 263 тыс. баррелей в сутки – снова до уровня более 10 млн баррелей в сутки. Это незначительное повышение добычи, то есть Саудовская Аравия все же выполняет обязательства перед ОПЕК.