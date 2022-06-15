О нас

МЭА: Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли на 77 млн баррелей

МЭА: Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли на 77 млн баррелей В апреле этого года коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли на 77 млн баррелей.
Энергетика
15 июня 2022 г. 14:50
МЭА: Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли на 77 млн баррелей

В апреле этого года коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли на 77 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Согласно отчету, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также выросли на 42,5 млн баррелей. При этом запасы стран ОЭСР на 2017-2021 годы составили 2,669 млрд баррелей, что на 290,3 млн баррелей ниже среднего уровня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке IEA: Global commercial stocks of oil and oil products up by 77 million barrels 
Версия на азербайджанском языке IEA: "Dünyada neft və neft məhsullarının kommersiya ehtiyatları 77 milyon barel artıb"

Экслюзивные новости

БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi