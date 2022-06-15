МЭА: Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли на 77 млн баррелей

В апреле этого года коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли на 77 млн баррелей.

В апреле этого года коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли на 77 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Согласно отчету, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также выросли на 42,5 млн баррелей. При этом запасы стран ОЭСР на 2017-2021 годы составили 2,669 млрд баррелей, что на 290,3 млн баррелей ниже среднего уровня.