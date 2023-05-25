МЭА: Инвестиции в энергетику достигнут 2,8 трлн долларов в 2023 году

Мировые инвестиции в энергетику по итогам текущего года вырастут на 7,7% - до 2,8 трлн долларов, при этом объем вложений в солнечную энергетику впервые превысит вложения в добычу нефти.

Мировые инвестиции в энергетику по итогам текущего года вырастут на 7,7% - до 2,8 трлн долларов, при этом объем вложений в солнечную энергетику впервые превысит вложения в добычу нефти.

Как передает Report, это следует из нового ежегодного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2023.

"Около 2,8 трлн долларов будет инвестировано в энергетику во всем мире в 2023 году, из которых более 1,7 трлн долларов, как ожидается, пойдет на экологически чистые технологии, включая возобновляемые источники энергии, электромобили, атомную энергетику, сети, хранилища, топливо с низким уровнем выбросов, повышение эффективности и тепловые насосы… Оставшаяся часть, чуть более 1 трлн долларов, идет на уголь, газ и нефть", - сказано в отчете.

Согласно приложенным материалам, в 2022 году МЭА оценило инвестиции в энергетику в 2,6 трлн долларов (1,6 трлн в чистую энергетику и 1 трлн в ископаемое топливо). Таким образом, в 2023 году ожидается рост инвестиций на 7,7%.