О нас

МЭА: Инвестиции в энергетику достигнут 2,8 трлн долларов в 2023 году

МЭА: Инвестиции в энергетику достигнут 2,8 трлн долларов в 2023 году Мировые инвестиции в энергетику по итогам текущего года вырастут на 7,7% - до 2,8 трлн долларов, при этом объем вложений в солнечную энергетику впервые превысит вложения в добычу нефти.
Энергетика
25 мая 2023 г. 11:05
МЭА: Инвестиции в энергетику достигнут 2,8 трлн долларов в 2023 году

Мировые инвестиции в энергетику по итогам текущего года вырастут на 7,7% - до 2,8 трлн долларов, при этом объем вложений в солнечную энергетику впервые превысит вложения в добычу нефти.

Как передает Report, это следует из нового ежегодного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2023.

"Около 2,8 трлн долларов будет инвестировано в энергетику во всем мире в 2023 году, из которых более 1,7 трлн долларов, как ожидается, пойдет на экологически чистые технологии, включая возобновляемые источники энергии, электромобили, атомную энергетику, сети, хранилища, топливо с низким уровнем выбросов, повышение эффективности и тепловые насосы… Оставшаяся часть, чуть более 1 трлн долларов, идет на уголь, газ и нефть", - сказано в отчете.

Согласно приложенным материалам, в 2022 году МЭА оценило инвестиции в энергетику в 2,6 трлн долларов (1,6 трлн в чистую энергетику и 1 трлн в ископаемое топливо). Таким образом, в 2023 году ожидается рост инвестиций на 7,7%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IEA: Investment in energy will reach $2.8 trillion in 2023

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
19 мая 2023 г. 15:51
В Вильнюсе прошла встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
ФотоВ Вильнюсе прошла встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
22 мая 2023 г. 15:15
Аль-Наср победил Аль-Шабаб, отыгравшись с 0:2, Роналду забил решающий гол
"Аль-Наср" победил "Аль-Шабаб", отыгравшись с 0:2, Роналду забил решающий гол
24 мая 2023 г. 01:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi