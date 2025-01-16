МЭА: Ежегодные инвестиции в развитие ядерной энергетики могут составить до $120 млрд уже к 2030 году

Ядерная энергетика должна достичь нового рекорда в 2025 году.

Ядерная энергетика должна достичь нового рекорда в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА) “Путь к новой эре ядерной энергетики”.

Согласно отчету, будучи вторым по величине источником электроэнергии с низким уровнем выбросов в мире после гидроэнергетики, ядерная энергетика сегодня производит чуть менее 10% мирового электроснабжения. МЭА считает, что возобновление развития ядерной энергетики может открыть новую эру для безопасного и чистого источника энергии, поскольку спрос на электроэнергию во всем мире стремительно растет. .

"Сегодня очевидно, что мощное возвращение ядерной энергетики, которое МЭА предсказывало несколько лет назад, идет полным ходом, и ядерная энергетика должна вырабатывать рекордный уровень электроэнергии в 2025 году”, - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Согласно отчету, в настоящее время в мире ведется строительство около 63 ядерных реакторов, что составляет более 70 ГВт мощности и является одним из самых высоких показателей с 1990 года. Более 40 стран по всему миру планируют расширить роль ядерной энергетики в своих энергетических системах.

Кроме того, за последние пять лет были приняты решения о продлении срока эксплуатации более 60 реакторов по всему миру, что составляет почти 15% от общего парка ядерных установок.

Ежегодные инвестиции в ядерную энергетику, охватывающие как новые станции, так и продление срока службы существующих, увеличились почти на 50% за три года с 2020 года, превысив $60 млрд. В сценарии быстрого роста ядерной энергетики ежегодные инвестиции должны будут удвоиться до $120 млрд уже к 2030 году.

В отчете также отмечается, что при текущей политике мощность малых модульных реакторов (ММР) достигнет 40 ГВт к 2050 году. Однако потенциал отрасли значительно выше. Если усилить поддержку ядерной энергетики и упростить правила, мощность ММР может утроиться, достигнув 120 ГВт к середине века, а число реакторов превысит тысячу. Для этого потребуются инвестиции: с менее $5 млрд в настоящее время до $25 млрд к 2030 году, и суммарно $650 млрд к 2050 году.

“Однако правительствам и промышленности все еще предстоит преодолеть некоторые существенные препятствия на пути к новой эре ядерной энергетики, начиная с реализации новых проектов в срок и в рамках бюджета, а также с точки зрения финансирования и цепочек поставок”, - говорится в отчете.

По мнению экспертов МЭА, развертывание новых ядерных проектов требует значительных инвестиций, которые невозможно покрыть только за счет госфинансирования. Частный сектор все чаще видит в ядерной энергетике выгодный источник чистой, надежной и конкурентоспособной энергии для круглосуточного обеспечения энергоемких операций.