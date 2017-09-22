МЭА: Цены на нефть резко вырастут к 2020 году

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Мировой рынок черного золота наводнен сырой нефтью уже более трех лет, и ОПЕК с трудом пытается это исправить. Но уже через несколько лет мир может столкнуться с дефицитом предложения ввиду резкого сокращения расходов в индустрии, сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru.

Падение цен на нефть закономерно привело к обвалу объемов инвестиций в разведку и добычу. Несмотря на то, что за последний год мировые цены на нефть несколько стабилизировались, по-прежнему не наблюдается признаков ощутимого восстановления расходов. Но спрос продолжает расти. Международное энергетические агентство повысило свой прогноз по спросу на 2017 год до 1,6 млн баррелей в день. Все это может привести к резкому росту цен к 2020 году.

"Мы до сих пор не видим значимых признаков восстановления инвестиций. Это повышает риск ужесточения условий на рынке в ближайшие пять лет, и это риск для стабильности нефтяных цен. По крайней мере, есть возможность повторения ситуации 10-летней давности, когда цены на нефть были очень высокими в период роста спроса", - отмечает Нейл Аткинсон, глава подразделения рынков и нефтяной промышленности Международного энергетического агентства (МЭА).

Аткинсон предупреждает, что резервные мощности рынка, которые по большей части сконцентрированы в Саудовской Аравии, будут реализованы за счет увеличения спроса в условиях стагнирующего предложения. Рынок ужесточится, и ОПЕК придется отказаться от ограничения добычи, чтобы удовлетворить спрос. После этого рост потребления сведет на нет оставшийся резервный потенциал. На этом этапе рынок столкнется с дефицитом предложения, который, вероятно, обусловит высокую волатильность и рост цен.