​МЭА: Цена на нефть к 2020 году составит 80 долларов/баррель

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В среднесрочной перспективе, к 2020 году стоимость нефти на мировом рынке постепенно увеличится до 80 долларов США за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, такой прогноз обнародовало во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА).

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, в преддверии выхода отчета агентства спрос будет расти на 900 тыс. баррелей в сутки и вырастет до 103,5 млн. баррелей в день к 2040 году.

"Мы оцениваем снижение инвестиций (в нефтяную отрасль - Report) в этом году более чем на 20%. Но, пожалуй, еще важнее, что спад будет продолжаться и в следующем году. За последние 25 лет мы никогда не наблюдали, чтобы инвестиции снижались два года подряд, и это может иметь последствия для нефтяного рынка в ближайшие годы", - сказал Бирол.

Как предполагают эксперты из МЭА, в результате низких цен в первую очередь могут пострадать производители нефти в Канаде и Бразилии, а также в США, однако снижение поставок с их стороны может быть компенсировано за счет роста поставок из Ирака и Ирана.

Драйвером потребления нефти может стать Китай. МЭА ожидает, что большая эффективность и отход от тяжелой промышленности в новом экономическом росте будет означать, что Китай будет потреблять значительно меньше энергии для производства каждой единицы продукции, чем в последние 25 лет. Основным двигателем роста цен на нефть в МЭА считают Индию, где рост потребления ожидается на уровне 10 млн. баррелей в день к 2040 году.

Ф.Бирол отметил, что в агентстве нет ни одного базового сценария, который бы предусматривал сохранение цены на нефть на уровне около 50 долларов США за баррель в течение следующего десятилетия, однако, он не может исключать, что низкая стоимость нефти будет держаться продолжительный период. Этому может способствовать низкий мировой экономический рост, а также политика стран ОПЕК, которые рекордными темпами стараются увеличить свою долю на рынке, и сговор между странами, не входящими в ОПЕК, с целью удержать низкие цены как можно дольше.