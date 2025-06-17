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МЭА: Азербайджан в мае отставал от квоты в рамках ОПЕК+ на 80 тыс. б/с

МЭА: Азербайджан в мае отставал от квоты в рамках ОПЕК+ на 80 тыс. б/с Добыча нефти в Азербайджане в мае составила 0,47 млн баррелей в сутки (б/с) против 0,45 млн б/с в апреле 2025 года.
Энергетика
17 июня 2025 г. 12:11
МЭА: Азербайджан в мае отставал от квоты в рамках ОПЕК+ на 80 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в мае составила 0,47 млн баррелей в сутки (б/с) против 0,45 млн б/с в апреле 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в мае отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 0,08 млн б/с.

Ранее ОПЕК в своем ежемесячном отчете сообщил, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в мае составила 0,462 млн б/с. Отставание от квоты составило 0,089 млн б/с.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 0,551 млн б/с.

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Версия на азербайджанском языке IEA: Azərbaycan mayda “OPEC+” çərçivəsində kvotadan gündəlik 80 min barel geri qalıb
Версия на английском языке IEA: Azerbaijan falls short of OPEC+ quota by 0.08 million b/d in May

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