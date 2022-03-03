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Исследование : Умные технологии позволят сэкономить 650 млн МВт/ч энергии

Исследование : Умные технологии позволят сэкономить 650 млн МВт/ч энергии Активное внедрение цифровых технологий в энергетическом секторе позволит сэкономить 6,5 петаватт-часов (650 миллионов мегаватт) электроэнергии к 2040 году. Это в два раза превышает текущее суммарное потребление стран, не входящих в Организацию экономическ
Энергетика
3 марта 2022 г. 14:12
Исследование : Умные технологии позволят сэкономить 650 млн МВт/ч энергии

Активное внедрение цифровых технологий в энергетическом секторе позволит сэкономить 6,5 петаватт-часов (650 миллионов мегаватт) электроэнергии к 2040 году. Это в два раза превышает текущее суммарное потребление стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, Organization for Economic Cooperation and Development).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном швейцарским журналом MDPI по результатам исследований и опросов.

Согласно отчету, рост использования концепции Интернет вещей (Internet of Things,IoT), сенсорных и термостатических приборов снижает как потребление электроэнергии в быту, так и предотвращает несчастные случаи.

Использование цифровых технологий также позволит энергетическим компаниям сегментировать своих клиентов.

"Умные" офисы, созданные с использованием технологических инноваций, являются более прибыльными и экономичными, чем традиционные. Так, по оценкам, "умные офисы" экономят не менее 10% годовых затрат на электроэнергию и 40% выбросов парниковых газов.

Цифровизация позволяет более тесно интегрировать солнечные и ветряные источники энергии в общую сеть и увеличить их долю на общем энергетическом рынке.

Многие цифровые технологии, такие как системы "умного дома", снижают производство энергии, необходимой для производства товаров и услуг во всех сферах нашей жизни. Например, в последние годы Международное энергетическое агентство (МЭА) выступило с межведомственной инициативой по изучению потенциального влияния цифровизации на энергоэффективность.

МЭА считает, что сектор энергоснабжения выиграет от повышения производительности и эффективности, а также от усиления безопасности работников.

В отчете также отмечается, что это технологическое развитие увеличило угрозы кибербезопасности для крупных серверов и DATA-центров, в которых хранятся большие объемы данных.

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Версия на английском языке Use of smart technologies to help save electricity
Версия на азербайджанском языке OECD: “Ağıllı” texnologiyalardan istifadə 6,5 PVT/s elektrik enerjisinə qənaətə gətirib çıxaracaq"

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