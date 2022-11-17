МЧС: Представлены проектно-сметные документы 132 объектов, которые будут построены в Карабахе

В настоящее время в Главное управление государственной экспертизы МЧС от 25 министерств и комитетов представлены проектно-сметные документы 132 объектов различного назначения, которые будут построены в Карабахе

В Главное управление государственной экспертизы МЧС представлены проектно-сметные документы 132 объектов различного назначения, которые будут построены в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом начальник Главного управления госэкспертизы Тайяр Гусейнли заявил на конференции "Современные материалы, механизмы и правила использования, применяемые при строительстве дорог, мостов и тоннелей в рамках восстановления Карабаха".

"На 79 из них дано положительное заключение, в 20 проектах выявлены недочеты, над которыми работают проектировщики. 33 проекта в настоящее время находятся на рассмотрении", - сказал Гусейнли.