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МЧС: Представлены проектно-сметные документы 132 объектов, которые будут построены в Карабахе

МЧС: Представлены проектно-сметные документы 132 объектов, которые будут построены в Карабахе В настоящее время в Главное управление государственной экспертизы МЧС от 25 министерств и комитетов представлены проектно-сметные документы 132 объектов различного назначения, которые будут построены в Карабахе
Энергетика
17 ноября 2022 г. 11:58
МЧС: Представлены проектно-сметные документы 132 объектов, которые будут построены в Карабахе

В Главное управление государственной экспертизы МЧС представлены проектно-сметные документы 132 объектов различного назначения, которые будут построены в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом начальник Главного управления госэкспертизы Тайяр Гусейнли заявил на конференции "Современные материалы, механизмы и правила использования, применяемые при строительстве дорог, мостов и тоннелей в рамках восстановления Карабаха".

"На 79 из них дано положительное заключение, в 20 проектах выявлены недочеты, над которыми работают проектировщики. 33 проекта в настоящее время находятся на рассмотрении", - сказал Гусейнли.

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Версия на английском языке MES: Project-estimate documents of 132 buildings of various purposes to be built in Karabakh presented
Версия на азербайджанском языке FHN: "Qarabağda tikiləcək 132 müxtəlif təyinatlı obyektlərin layihə-smeta sənədləri təqdim olunub"

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