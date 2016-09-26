МЧС и SOCAR распространили совместное заявление

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября при проведении ремонтных работ на скважине №71 платформы №19 месторождения "Гюнешли" НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть" произошла авария, вызвавшая фонтан.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации, распространенной министерством по чрезвычайным ситуациям и SOCAR.

Отмечается, что в 18:00 во время работ, связанных с закрытием фонтана, на скважине произошла утечка газа: "Находившиеся на платформе 69 человек были незамедлительно эвакуированы пожарными-спасателями Государственной противопожарной службы на корабле "Вихрь-5". Сейчас совместно с соответствующими структурами ведется работа по устранению открытого фонтана. Будет предоставлена дополнительная информация".