Ввозимый для производства электроэнергии мазут на 9 месяцев освобожден от таможенной пошлины

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Мазут, ввозимый в страну для производства электроэнергии в Азербайджане, на 9 месяцев будет освобожден от уплаты таможенной пошлины.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес изменение в решение "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям в Азербайджанской Республике".

Согласно изменению, в соответствии с топливно-энергетическим балансом Азербайджана на 2017 год, по утвержденным документам министерства энергетики, мазут, ввозимый для производства электроэнергии Открытым акционерным обществом "Азерэнержи", будет освобожден от таможенной пошлины.

Данное решение вступит в силу 25 марта и будет действовать до 1 января 2018 года.