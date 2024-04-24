Cпецпредставитель президента: Лачын обладает большим потенциалом в ВИЭ

Лачын обладает большим потенциалом в ВИЭ, здесь многое сделано для создания соотвествующей инфраструктуры.

Лачын обладает большим потенциалом в ВИЭ, здесь многое сделано для создания соотвествующей инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов заявил на панельной дискуссии на тему "Устойчивое развитие в Карабахе" в рамках проходящей в Лачыне международной конференции с участием экспертов из 30 стран.

М. Мамедов подчеркнул, что Лачын также обладает большим потенциалом в области производства гидроэлектроэнергии:

"Только на сегодняшний день было построено 4 новые гидроэлектростанции. Мы также ожидаем, что к концу этого года будут открыты еще 4 новые электростанции", - сказал он.

Масим Мамедов также отметил большой туристический потенциал Лачына, добавив, что с момента освобождения города от оккупации в этом направлении проделана большая работа.