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Masdar покупает около 70% акций крупнейшего инвестора в сферу возобновляемой энергии Греции

Masdar покупает около 70% акций крупнейшего инвестора в сферу возобновляемой энергии Греции Компания Masdar (ОАЭ), мировой лидер в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), достиг окончательного соглашения по приобретению 67% акций зарегистрированной на Афинской бирже греческой ERNA ENERGY.
Энергетика
20 июня 2024 г. 12:34
Masdar покупает около 70% акций крупнейшего инвестора в сферу возобновляемой энергии Греции

Компания Masdar (ОАЭ), мировой лидер в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), достиг окончательного соглашения по приобретению 67% акций зарегистрированной на Афинской бирже греческой ERNA ENERGY.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальное сообщение Masdar.

“Masdar достигла окончательного соглашения с GEK TERNA и другими акционерами TERNA ENERGY по приобретению на начальном этапе 67% акций этой компании. Сделка стоимостью 3,2 млрд евро будет считаться завершенной после ее одобрения регулирующими органами и выполнения ряда других условий. Эта сделка станет крупнейшей энергетической сделкой на Афинской фондовой бирже и одной из крупнейших на европейском рынке ВИЭ”, - говорится в информации.

После закрытия сделки, Masdar намерен выступить с предложением о покупке оставшегося пакета акций TERNA ENERGY и стать 100%-ным владельцем этой компании.

“TERNA ENERGY сыграет важную роль в расширении портфеля Masdar по всей Европе. Сделка также обеспечит значительные капиталовложения в Грецию и в другие страны ЕС, откроет возможности для развития возобновляемых источников энергии и поддержит цели ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году”, - говорится в сообщении.

Основанная в 1997 году, TERNA ENERGY является крупнейшим инвестором в сектор возобновляемой энергии Греции. Компания специализируется на финансировании, разработке, строительстве и эксплуатации объектов ВИЭ, ориентированных на ветровые, солнечные, гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие проекты.

Masdar является одним из крупнейших разработчиков возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке. Компания активно инвестирует в проекты по всему миру, включая Азербайджан.

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Версия на английском языке Masdar buying nearly 70% stake in Greece’s biggest renewable energy investor

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