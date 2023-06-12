Masdar подписала дорожную карту по строительству ветроэлектростанции в Казахстане

Одна из ведущих компаний мира в области экологически чистой энергетики Masdar подписала дорожную карту по строительству ветроэлектростанции мощностью до 1 ГВт в Казахстане.

Одна из ведущих компаний мира в области экологически чистой энергетики Masdar подписала дорожную карту по строительству ветроэлектростанции мощностью до 1 ГВт в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на портал ZAWYA, дорожная карта подписана для поддержания целей страны по обеспечению половины своего энергетического баланса за счет возобновляемых источников энергии к 2050 году.

“ОАЭ и Masdar гордятся тем, что поддерживают цели Казахстана в области возобновляемых источников энергии. Этот ветроэнергетический проект, который позволит вырабатывать до 1 ГВт чистой электроэнергии для обеспечения домов и сокращения выбросов, демонстрирует устойчивое развитие в действии”, - сказал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер.

Напомним, что компания также активна в Азербайджане, в частности разрабатывается Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт. Также подписаны соглашения по береговым ветровым и солнечным проектам, а также интегрированным морским ветровым и экологически чистым водородным проектам общей суммарной мощностью 4 ГВт.