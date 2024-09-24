Masdar ожидает либерализации рынка электроэнергии в Азербайджане к 2030 году

Компания Masdar в следующие 4 года ожидает либерализации рынка электроэнергии в Азербайджане.

Компания Masdar в следующие 4 года ожидает либерализации рынка электроэнергии в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил менеджер ООО Masdar Azərbaycan Enerji Мурад Садыгов на конференции по зеленому финансированию в Баку.

"Для правительства Азербайджана это была сложная трансформация, поскольку национальное законодательство было нацелено на регулирование электроэнергии, полученной за счет ископаемого топлива. Однако, будучи инвесторами мы видим, что есть определенный прогресс. В следующие 4 года электроэнергетический рынок Азербайджана будет либерализован и это станет хорошим толчком с точки зрения развития зеленой энергетики",- сказал он.

Садыгов отметил, что совместно с Минэнерго Азербайджана были проведены исследования рынка, которые включали такие вопросы, как внутренние потребности, потенциал экспорта зеленой энергии и пр.

Он отметил, что первый проект в сфере зеленой энергии, реализованный компанией в Азербайджане, "был сложным".

"Однако, сейчас мы полны оптимизма и ждем, что правительство Азербайджана еще больше либерализует рынок электроэнергии и внедрит либерализованную модель тарифов на энергию",- подчеркнул он.

Он также отметил, что Азербайджан вкладывает много средств в модернизацию энергетической инфраструктуры, чтобы она была в состоянии принимать и передавать те объемы зеленой энергии, которые планируется производить.

"Это как оборудование, так и программное обеспечение, и внедрение современных технологий, чтобы получить больше возобновляемой энергии и освободить больше природного газа, ископаемого топлива", - сказал он.