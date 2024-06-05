MASDAR намерена оставаться стратегическим инвестором Азербайджана в сфере ВИЭ

MASDAR намерен оставаться стратегическим инвестором Азербайджана в сфере Возобновляемых источников энергии.

MASDAR намерен оставаться стратегическим инвестором Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом директор по развитию и инвестициям в регионах Азии и Африки MASDAR Абдулла Зайед заявил, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Наша компания имеет большой опыт работы в области ВИЭ. Мы работаем в Азербайджане, Узбекистане и других странах региона",- сказал он.

Зайед подчеркнул важность совместного проекта солнечной электростанции в Гарадаге мощностью 230 МВт.

"Вчера мы подписали еще один договор. Но Азербайджан имеет гораздо больший потенциал для развития в ВИЭ", - сказал он.