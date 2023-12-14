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Masdar: Мы продолжим поддерживать планы Азербайджана по чистой энергии

Masdar: Мы продолжим поддерживать планы Азербайджана по чистой энергии Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) готова и дальше поддерживать планы Азербайджана в сфере развития чистой энергии.
Энергетика
14 декабря 2023 г. 14:30
Masdar: Мы продолжим поддерживать планы Азербайджана по чистой энергии

Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) готова и дальше поддерживать планы Азербайджана в сфере развития чистой энергии.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном аккаунте компании в социальной сети "X".

"Поздравляем Азербайджанскую Республику, выбранную в качестве принимающей стороны COP29 в следующем году. Будучи преданным партнером с 2020 года, Masdar с гордостью поддерживает амбиции Азербайджана в области чистой энергии. Мы работаем вместе, чтобы к 2030 году за счет возобновляемых источников энергии получить более 30% от общего производства электроэнергии", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Masdar: 'We are proud to support Azerbaijan's clean energy ambitions'
Версия на азербайджанском языке “Masdar”: “Azərbaycanın təmiz enerji ilə bağlı planlarına dəstəyi davam etdirməyə hazırıq”

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