Masdar: Мы продолжим поддерживать планы Азербайджана по чистой энергии

Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) готова и дальше поддерживать планы Азербайджана в сфере развития чистой энергии.

Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) готова и дальше поддерживать планы Азербайджана в сфере развития чистой энергии.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном аккаунте компании в социальной сети "X".

"Поздравляем Азербайджанскую Республику, выбранную в качестве принимающей стороны COP29 в следующем году. Будучи преданным партнером с 2020 года, Masdar с гордостью поддерживает амбиции Азербайджана в области чистой энергии. Мы работаем вместе, чтобы к 2030 году за счет возобновляемых источников энергии получить более 30% от общего производства электроэнергии", - говорится в публикации.