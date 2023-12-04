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Masdar изучает возможности производства "зеленого" водорода и "зеленого" аммиака в Азербайджане

Masdar изучает возможности производства "зеленого" водорода и "зеленого" аммиака в Азербайджане Компания Объединенных Арабских Эмиратов Masdar проводит маркетинговые исследования по производству "зеленого" водорода и "зеленого" аммиака в Азербайджане
Энергетика
4 декабря 2023 г. 19:24
Masdar изучает возможности производства зеленого водорода и зеленого аммиака в Азербайджане

Компания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Masdar проводит маркетинговые исследования по производству "зеленого" водорода и "зеленого" аммиака в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на встрече с исполнительным директором компании Masdar Мухаммадом Джамилем аль-Рамахи в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

Министр отметил, что сотрудничество с Masdar по проектам в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 10 ГВт имеет особое значение в реализации целей развития "зеленой" энергетики и сокращения выбросов углерода в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоMasdar exploring possibility of producing green hydrogen and green ammonia in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото“Masdar” Azərbaycanda “yaşıl hidrogen” və “yaşıl ammonyak”ın istehsalını araşdırır

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