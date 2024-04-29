Masdar и GEDF подписали акционерное соглашение в рамках строительства СЭС в Грузии

Компания Masdar (ОАЭ) и Фонд энергетического развития Грузии (GEDF) подписали акционерное соглашение в рамках проекта строительства в Грузии крупнейшей солнечной электростанции (СЭС).

Компания Masdar (ОАЭ) и Фонд энергетического развития Грузии (GEDF) подписали акционерное соглашение в рамках проекта строительства в Грузии крупнейшей солнечной электростанции (СЭС).

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение Masdar в социальных сетях.

"Masdar и GEDF достигли прогресса в сотрудничестве по реализации крупнейшего проекта солнечной энергетики в Грузии. Стороны в рамках Всемирного саммита по энергетике будущего [16-18 апреля] подписали акционерное соглашение для строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью до 100 МВт", - говорится в информации.

Компания уточняет, что, создав специальный рабочий механизм, стороны договора возьмут на себя обязательства по разработке проекта, выполнению проектных работ, финансированию, закупкам, строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию станции.

Отметим, что Masdar и GEDF 26 декабря 2023 года подписали соглашение о создании совместной компании, которая будет реализовывать проект крупнейшей солнечной электростанции в Грузии. Следующим шагом называлось подписание меморандума с правительством Грузии и проведение технико-экономического обоснования. Мощность электростанции составит 96 МВт. Ее предположительная ежегодная выработка 196,7 млн кВт⋅ч. Стоимость проекта оценивалась в $87 млн. По оценкам Минэкономики Грузии, новая СЭС, которую планируется построить в муниципалитете Гардабани, снизит зависимость от импорта и диверсифицирует местные источники электроснабжения. Проект также будет способствовать достижению целей, связанных с развитием возобновляемой энергетики, предотвращению климатических изменений, и выполнению страной обязательств, взятых на себя соглашением об ассоциации с ЕС.

Masdar – компания из ОАЭ, которая является глобальным лидером в сфере обновляемой энергии и урбанистического развития и работает в 40 странах мира.