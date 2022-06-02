Masdar хочет расширить свою деятельность в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане

Компания Masdar (ОАЭ) намерена расширить свою деятельность в Азербайджане по возобновляемым источникам энергии.

Компания Masdar (ОАЭ) намерена расширить свою деятельность в Азербайджане по возобновляемым источникам энергии.

Как передает Report, об этом сообщил глава департамента развития и инвестиций Masdar по Центральной Азии и России Абдулла Заед в первый день конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, в Азербайджане есть большой потенциал возобновляемой энергетики "Мы хотим, чтобы эти возможности были устойчивыми. В Азербайджане есть большой потенциал по возобновляемой энергии, и его необходимо развивать. Мы видим Азербайджан как региональный центр по возобновляемым источникам энергии. Мы хотим развивать проекты, связанные с использованием энергии ветра, солнечной энергии”.

A.Заед сказал, что солнечная электростанция мощностью 240 МВт в Гарадаге будет завершена и сдана в эксплуатацию до конца следующего года: "Тем самым мы обеспечим энергией 110 тысяч домов в стране".