Masdar готова участвовать в реализации проектов по экспорту “зеленой энергии" из Азербайджана

Компания Masdar (ОАЭ) до конца года планирует начать строительство ветропарка в Азербайджане мощностью 240 МВт.

Компания Masdar (ОАЭ) до конца года планирует начать строительство ветропарка в Азербайджане мощностью 240 МВт.

Как передает Report, об этом заявила руководитель отдела по развитию бизнеса и инвестициям (СНГ) компании Masdar Марьям Рашед Аль Мазруи в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

По ее словам, Азербайджан остается одним из приоритетных и стратегических рынков для Masdar в сфере возобновляемой энергетики.

"Наш проект по строительству ветроэлектростанции мощностью 240 мегаватт находится на продвинутой стадии подготовки. Мы рассчитываем приступить к его строительству уже к концу текущего года", - сообщила она.

Аль Мазруи также отметила прогресс в реализации проектов по строительству солнечных электростанций компании в Азербайджане.

"Наши солнечные проекты в стране уже находятся на стадии строительства. Мы надеемся выйти на генерацию в течение следующего года", - подчеркнула она.

По ее словам, Masdar активно поддерживает региональные инициативы, связанные с экспортом "зеленой энергии":

"Мы полностью поддерживаем стремление Азербайджана и стран региона по экспорту возобновляемой электроэнергии в соседние государства и в Европу. Masdar готова участвовать в разработке и реализации таких проектов, ориентированных на экспорт “зеленой энергии", - добавила представитель компании.

Аль Мазруи также напомнила, что в прошлом году Masdar подписала меморандум о взаимопонимании с ACWA Power и SOCAR о совместном изучении потенциала оффшорной ветроэнергетики в Каспийском море.

"Хотя этот проект пока находится на ранней стадии, мы подходим к нему с полной серьезностью и надеемся в ближайшем будущем перейти к практической реализации. Азербайджан остается ключевым направлением для Masdar", - заключила она.