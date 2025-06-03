О нас

Masdar готова участвовать в реализации проектов по экспорту “зеленой энергии" из Азербайджана

Masdar готова участвовать в реализации проектов по экспорту “зеленой энергии" из Азербайджана Компания Masdar (ОАЭ) до конца года планирует начать строительство ветропарка в Азербайджане мощностью 240 МВт.
Энергетика
3 июня 2025 г. 16:21
Masdar готова участвовать в реализации проектов по экспорту “зеленой энергии из Азербайджана

Компания Masdar (ОАЭ) до конца года планирует начать строительство ветропарка в Азербайджане мощностью 240 МВт.

Как передает Report, об этом заявила руководитель отдела по развитию бизнеса и инвестициям (СНГ) компании Masdar Марьям Рашед Аль Мазруи в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

По ее словам, Азербайджан остается одним из приоритетных и стратегических рынков для Masdar в сфере возобновляемой энергетики.

"Наш проект по строительству ветроэлектростанции мощностью 240 мегаватт находится на продвинутой стадии подготовки. Мы рассчитываем приступить к его строительству уже к концу текущего года", - сообщила она.

Аль Мазруи также отметила прогресс в реализации проектов по строительству солнечных электростанций компании в Азербайджане.

"Наши солнечные проекты в стране уже находятся на стадии строительства. Мы надеемся выйти на генерацию в течение следующего года", - подчеркнула она.

По ее словам, Masdar активно поддерживает региональные инициативы, связанные с экспортом "зеленой энергии":

"Мы полностью поддерживаем стремление Азербайджана и стран региона по экспорту возобновляемой электроэнергии в соседние государства и в Европу. Masdar готова участвовать в разработке и реализации таких проектов, ориентированных на экспорт “зеленой энергии", - добавила представитель компании.

Аль Мазруи также напомнила, что в прошлом году Masdar подписала меморандум о взаимопонимании с ACWA Power и SOCAR о совместном изучении потенциала оффшорной ветроэнергетики в Каспийском море.

"Хотя этот проект пока находится на ранней стадии, мы подходим к нему с полной серьезностью и надеемся в ближайшем будущем перейти к практической реализации. Азербайджан остается ключевым направлением для Masdar", - заключила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Masdar ready to participate in projects to export green energy from Azerbaijan

Самое читаемое

В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
В Приангарье после нападения с ножом погибли пятеро подростков
В Приангарье после нападения с ножом погибли пятеро подростков
28 мая 2025 г. 07:06
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
28 мая 2025 г. 15:05
Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
ФотоБайрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
29 мая 2025 г. 14:09
НБКО Финансовые технологии Асет обнародовало финансовое положение
НБКО "Финансовые технологии Асет" обнародовало финансовое положение
30 мая 2025 г. 17:55
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi