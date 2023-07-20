О нас

Masdar для проекта солнечной электростанции в Азербайджане выпустила "зеленые" облигации

Masdar для проекта солнечной электростанции в Азербайджане выпустила "зеленые" облигации Компания Masdar (ОАЭ) в ближайшее время планирует за счет выпущенных "зеленых" облигаций закрыть кредит, выделенный на финансирование проекта строительства солнечной фотоэлектрической станции "Гарадаг" мощностью 230 мегаватт вблизи поселка Алят в Азербайд
Энергетика
20 июля 2023 г. 14:33
Masdar для проекта солнечной электростанции в Азербайджане выпустила зеленые облигации

Компания Masdar (ОАЭ) в ближайшее время планирует за счет выпущенных "зеленых" облигаций закрыть кредит, выделенный на финансирование проекта строительства солнечной фотоэлектрической станции "Гарадаг" мощностью 230 мегаватт вблизи поселка Алят в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил финансовый директор компании Найл Ханниган.

"Masdar привлекла 750 млн долларов США посредством выпуска дебютных "зеленых" облигаций, которые погасят два промежуточных кредита на 250 млн долларов США для проектов солнечной фотоэлектрической станции "Гарадаг" в Азербайджане и мощностью 500 мегаватт морской ветроэнергетики в Узбекистане. Оставшиеся 250 млн долларов США будут направлены на три проекта строительства солнечной электростанции в Узбекистане, финансирование которых скоро будет закрыто.

"Таким образом, мы уже обеспечиваем новые мощности, поэтому я ожидаю, что мы, вероятно, снова выйдем на рынок в 2024 году", - сказал он, добавив, что Masdar будет выпускать облигации только для уже обеспеченных проектов.

По словам финдиректора, компания в настоящее время работает в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, однако она по-прежнему будет склоняться к странам инвестиционного уровня, когда достигнет своей цели в 2030 году по установленной мощности в 100 гигаватт.

В ноябре прошлого года ОАЭ и США договорились потратить 100 млрд долларов США на проекты в области экологически чистой энергии с целью к 2035 году обеспечить производство 100 гигаватт по всему миру.

Как отметил Н. Ханниган, Masdar ведет переговоры с потенциальными объектами приобретения в США, а также планирует расширение деятельности в Европе, странах Персидского залива и других странах: "Мы планируем значительно расти на рынке Северной Америки, в США. Это рынок, где слияния и поглощения будут иметь решающее значение".

Отметим, что новая солнечная электростанция в Азербайджане будет вырабатывать до 558 гигаватт/часов чистой энергии ежегодно с первого года эксплуатации, что позволит избежать до 265 тысяч тонн ежегодных выбросов углерода. Masdar будет поставлять свою электроэнергию акционерному обществу "Азерэнержи"» по договору купли-продажи электроэнергии сроком на 23 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UAE Masdar issues green bond for financing of solar power plant in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке "Masdar" Azərbaycanda GES-in inşasının maliyyələşdirilməsi üçün "yaşıl" istiqraz buraxıb

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
20 июля 2023 г. 13:30
Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из черного списка МИД Азербайджана
ФотоСтали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана
19 июля 2023 г. 17:34
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью За заслуги в сфере разминирования
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования"
19 июля 2023 г. 17:18
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
19 июля 2023 г. 14:42
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
19 июля 2023 г. 12:10
Из подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
ФотоИз подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
18 июля 2023 г. 18:40
Эльчин Амирбеков назначен представителем президента Азербайджана по особым поручениям
Эльчин Амирбеков назначен представителем президента Азербайджана по особым поручениям
18 июля 2023 г. 17:17
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани
18 июля 2023 г. 14:21
Президент: Установление памятника Немезис в Армении неприемлемо
Президент: Установление памятника "Немезис" в Армении неприемлемо
17 июля 2023 г. 21:31
Ильхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
ФотоИльхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
17 июля 2023 г. 21:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi