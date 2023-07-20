Masdar для проекта солнечной электростанции в Азербайджане выпустила "зеленые" облигации

Компания Masdar (ОАЭ) в ближайшее время планирует за счет выпущенных "зеленых" облигаций закрыть кредит, выделенный на финансирование проекта строительства солнечной фотоэлектрической станции "Гарадаг" мощностью 230 мегаватт вблизи поселка Алят в Азербайд

Компания Masdar (ОАЭ) в ближайшее время планирует за счет выпущенных "зеленых" облигаций закрыть кредит, выделенный на финансирование проекта строительства солнечной фотоэлектрической станции "Гарадаг" мощностью 230 мегаватт вблизи поселка Алят в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил финансовый директор компании Найл Ханниган.

"Masdar привлекла 750 млн долларов США посредством выпуска дебютных "зеленых" облигаций, которые погасят два промежуточных кредита на 250 млн долларов США для проектов солнечной фотоэлектрической станции "Гарадаг" в Азербайджане и мощностью 500 мегаватт морской ветроэнергетики в Узбекистане. Оставшиеся 250 млн долларов США будут направлены на три проекта строительства солнечной электростанции в Узбекистане, финансирование которых скоро будет закрыто.

"Таким образом, мы уже обеспечиваем новые мощности, поэтому я ожидаю, что мы, вероятно, снова выйдем на рынок в 2024 году", - сказал он, добавив, что Masdar будет выпускать облигации только для уже обеспеченных проектов.

По словам финдиректора, компания в настоящее время работает в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, однако она по-прежнему будет склоняться к странам инвестиционного уровня, когда достигнет своей цели в 2030 году по установленной мощности в 100 гигаватт.

В ноябре прошлого года ОАЭ и США договорились потратить 100 млрд долларов США на проекты в области экологически чистой энергии с целью к 2035 году обеспечить производство 100 гигаватт по всему миру.

Как отметил Н. Ханниган, Masdar ведет переговоры с потенциальными объектами приобретения в США, а также планирует расширение деятельности в Европе, странах Персидского залива и других странах: "Мы планируем значительно расти на рынке Северной Америки, в США. Это рынок, где слияния и поглощения будут иметь решающее значение".

Отметим, что новая солнечная электростанция в Азербайджане будет вырабатывать до 558 гигаватт/часов чистой энергии ежегодно с первого года эксплуатации, что позволит избежать до 265 тысяч тонн ежегодных выбросов углерода. Masdar будет поставлять свою электроэнергию акционерному обществу "Азерэнержи"» по договору купли-продажи электроэнергии сроком на 23 года.