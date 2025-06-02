Masdar: Азербайджан доказал инвестиционную привлекательность в сфере "зеленой энергетики"

Азербайджан достиг уровня, который делает его привлекательным не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и для вложений в возобновляемую энергетику и другие направления.

Азербайджан достиг уровня, который делает его привлекательным не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и для вложений в возобновляемую энергетику и другие направления.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства компании Masdar (ОАЭ) в Азербайджане Мурад Садыхов в ходе панельной дискуссии "Устойчивость в энергетической отрасли" в рамках проходящей в Баку 30-й юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 13-й каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия".

М.Садыхов отметил, что деятельность компании в Азербайджане началась с проекта солнечной станции Гарадаг мощностью 230 мегаватт, который стал первым проектом коммунального масштаба в Азербайджане.

"На данный момент мы уже начали строительство еще двух проектов с нашим партнером SOCAR Green, и готовим проект ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт. В общей сложности портфель, который будет находиться под нашим управлением здесь, в Азербайджане, превысит мощность 1,2 гигаватта к 2027 году", - заявил он.

По словам М. Садыхова, все это стало возможным благодаря последовательным усилиям правительства Азербайджана, политическому руководству страны и их твердой приверженности курсу на диверсификацию – как в энергетике, так и в промышленности.

"Важно понимать и уважать путь, который Азербайджан прошел в развитии энергетических проектов и инвестиционных связей. Мы уверены в устойчивости азербайджанской экономики и эффективности управления. Этот проект стал важным этапом как для нас, в компании Masdar, так и для правительства Азербайджана. Мы продемонстрировали, что, во‑первых, между нами есть доверие, а во‑вторых, нам удалось убедить наших кредиторов и партнеров: Азербайджан достиг уровня, который делает его привлекательным не только для инвестиций в традиционную энергетику, но и для вложений в возобновляемые источники энергии и другие перспективные направления", - отметил он.