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Мартовские фьючерсы на газ в Европе снизились на 5,6%

Мартовские фьючерсы на газ в Европе снизились на 5,6% Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник снизились максимально на 5,6% и колебались в диапазоне 810-840 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
21 февраля 2022 г. 13:03
Мартовские фьючерсы на газ в Европе снизились на 5,6%

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник снизились максимально на 5,6% и колебались в диапазоне 810-840 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов, как и в предыдущий торговый день, с самого открытия сессии остается в минусе. Пока сегодняшний ценовой максимум составляет 842,8 долларов, а минимум — 813,3 доллара за тысячу кубометров. С учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures указаны в евро) это, соответственно, на 2,2% и 5,6% ниже расчётной, итоговой цены пятницы — 861,8 долларов.

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