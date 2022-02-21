Мартовские фьючерсы на газ в Европе снизились на 5,6%

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник снизились максимально на 5,6% и колебались в диапазоне 810-840 долларов США за тысячу кубометров.

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник снизились максимально на 5,6% и колебались в диапазоне 810-840 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов, как и в предыдущий торговый день, с самого открытия сессии остается в минусе. Пока сегодняшний ценовой максимум составляет 842,8 долларов, а минимум — 813,3 доллара за тысячу кубометров. С учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures указаны в евро) это, соответственно, на 2,2% и 5,6% ниже расчётной, итоговой цены пятницы — 861,8 долларов.