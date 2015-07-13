Бойко Борисов: Мы многократно говорили о необходимости обеспечить маршрут доставки в Болгарию азербайджанского газа

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Болгария представила в Европейскую комиссию идею о создании газового хаба. Кроме того страна прикладывает большие усилия, чтобы расширить интерконнекторы и иметь возможность транспортировать сжиженный газ и использовать его для хаба. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью ТАСС премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы многократно говорили о необходимости обеспечить маршрут доставки в Болгарию азербайджанского газа. Более того, Болгария и Азербайджан находятся в хороших политических и просто дружеских отношениях. Словом, хаб - это абсолютно реально и возможно. А если и российский газ придет к хабу, то можно будет организовать биржу, где каждый желающий будет его покупать", - заявил Б. Борисов.

Он отметил, что в интересах Болгарии обеспечить его транзит и получать за это деньги, продолжить инвестировать в развитие газопереносной сети. Эти планы представлены Европейской комиссии, и Болгария продолжает активную работу в этом направлении.