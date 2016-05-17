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    ​Марош Шефчович встретился в Салониках с азербайджанской делегацией

    Они прибыли туда для участия в церемонии закладки фундамента TAP

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович встретился с представителями азербайджанской делегации, прибывшей в греческие Салоники для участия в церемонии закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP).

    Как сообщает Report, об этом представитель Еврокомиссии написал в своем микроблоге в Twitter.

    М.Шефчович за завтраком встретился с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым, министром энергетики Натигом Алиевым, президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, вице-президентом компании по инвестициям и маркетингу Эльшадом Насировым. 

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