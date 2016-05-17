​Марош Шефчович встретился в Салониках с азербайджанской делегацией

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович встретился с представителями азербайджанской делегации, прибывшей в греческие Салоники для участия в церемонии закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает Report, об этом представитель Еврокомиссии написал в своем микроблоге в Twitter.

М.Шефчович за завтраком встретился с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым, министром энергетики Натигом Алиевым, президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, вице-президентом компании по инвестициям и маркетингу Эльшадом Насировым.