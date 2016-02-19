​Марош Шефчович встретился с министром энергетики Азербайджана

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в рамках визита в Берлин (Германия) обсудил с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем проект Южного газового коридора (ЮКГ). Как сообщает Report, об этом М.Шефчович написал на своей странице в twitter.

"Начинается мой второй рабочий день в Берлине, и мы с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым обсудили за завтраком Энергосоюз и ЮКГ. Мы планируем завершить 90% вопросов по Энергосоюзу до конца 2016 года", - отметил М.Шефчович.