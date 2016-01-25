​Марош Шефчович: Вопрос приобретения SOCAR доли в DESFA урегулирован

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Практически все вопросы относительно приобретения Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 66% акций оператора газораспределительной сети Греции - DESFA нашли свое решение. Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в интервью издательству EurActiv.

"DESFA готова к приватизации, а SOCAR - к инвестированию. Однако Комиссия в вопросе инвестирования рассматривает текущую и будущую ситуацию на рынке, чтобы убедиться в наличии конкуренции во всех сферах. Поэтому доля SOCAR стала темой для обсуждения. Думаю, вопрос уже урегулирован. Ведутся переговоры, и на данном этапе нет причин для беспокойства", - отметил представитель Еврокомиссии.

Отметим, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

Итальянская компания Snam, бельгийская Fluxys и испанская Enagas заинтересованы в приобретении доли в DESFA.