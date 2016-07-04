​Марош Шефчович: TAP имеет сильную политическую поддержку, которой недостает Nabucco и ITGI

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор является стратегической инициативой, призванной вывести газовые ресурсы Каспийского моря на европейские рынки".

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович.

Он отметил, что Европейский союз (ЕС) активизирует усилия по открытию рынков Юго-Восточной Европы для проекта Южного газового коридора: "Эти усилия непосредственно связаны с деятельностью Энергосоюза, одной из основных целей которого является доступ каждой из стран региона по меньшей мере к трем различным источникам газа. Утверждение соглашения Трансадриатического трубопровода (TAP) и последующая церемония закладки фундамента являются важным шагом на пути к завершению Южного газового коридора".

По словам М.Шефчовича, они внимательно следят за ходом проекта TAP в трех участвующих в проекте странах (Греция, Албания и Италия).

Был достигнут прогресс по всем проектам вдоль Южного газового коридора (разработки месторождения Шахдениз II, Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского трубопровода и Трансадриатического трубопровода), и ожидается, что газ будет поступать к 2019 году в Турцию и 2020 в ЕС.

"На недавнем втором совещании Консультативного совета министров энергетики стран-участниц Южного газового коридора страны-участницы и консорциум подтвердили решимость своевременно завершить этот ключевой инфраструктурный проект. Достигнуты успехи по всем проектам Южного газового коридора (Шахдениз-2, расширение Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP), и к 2019 году первый азербайджанский газ достигнет Турции, а к 2020 году – Европы", - добавил М.Шефчович.

Коснувшись значения TAP для Европы, он отметил, что проект имеет сильную политическую поддержку, а также поддержку со стороны инвесторов, которой недостает проектам Nabucco и ITGI (Interconnector Turkey- Greece - Italy).