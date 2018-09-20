Марош Шефчович: Совместными усилиями мы добьемся транспортировки азербайджанского газа в Европу в 2020 году

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Совместными усилиями Европейского Союза (ЕС) и Азербайджана мы сможем транспортировать азербайджанский газ в Европу в 2020 году".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в видеообращении на 7-м Международном Caspian Energy Forum Baku - 2018 в Баку.

Он отметил, что Азербайджан является одним из основных партнеров Европы в Каспийском регионе: "В настоящее время мы ведем переговоры с Азербайджаном о новом стратегическом партнерстве. Совместными усилиями мы сможем транспортировать азербайджанский газ к 2020 году. Тем самым будет диверсифицирован энергетический баланс Европы, изменится геополитическая среда. Мы достигнем всего этого благодаря проекту Южного газового коридора. Это один из важных проектов для ЕС".