Марош Шефчович: Совместными усилиями мы добьемся транспортировки азербайджанского газа в Европу в 2020 году

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Совместными усилиями Европейского Союза (ЕС) и Азербайджана мы сможем транспортировать азербайджанский газ в Европу в 2020 году".
Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в видеообращении на 7-м Международном Caspian Energy Forum Baku - 2018 в Баку.
Он отметил, что Азербайджан является одним из основных партнеров Европы в Каспийском регионе: "В настоящее время мы ведем переговоры с Азербайджаном о новом стратегическом партнерстве. Совместными усилиями мы сможем транспортировать азербайджанский газ к 2020 году. Тем самым будет диверсифицирован энергетический баланс Европы, изменится геополитическая среда. Мы достигнем всего этого благодаря проекту Южного газового коридора. Это один из важных проектов для ЕС".
Günel AbbasovaАвтор новости
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