Марош Шефчович: Проект Южного газового коридора имеет стратегическое значение для Евросоюза

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В скором будущем мы примем участие на церемонии закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP) в Салониках (Греция).

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович.

По его словам, реализация проекта Южного газового коридора (SGC) имеет особое значение для Евросоюза.

"Начало деятельности порта, предусмотренного для SGC, газового сообщения Центральной и Юго-Восточной Европы и LNG, имеет стратегическое значение для Евросоюза. Все три проекта представляют большое значение для экономики Греции и официальные Афины могут играть основную роль в этих проектах. Поэтому скорейшее проведение церемонии закладки TAP в Салониках не должно казаться чудом", - отметил М.Шефчович.