Марош Шефчович: Мы уверены, что азербайджанский газ до 2020 года будет доставлен в Европу

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан - один из важных партнеров для Европы". Как сообщает Report, об этом в видеообращении к участникам приступившего сегодня к работе в Баку IV Международного Caspian Energy Forum-2017 заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

Он напомнил, что доставка каспийской нефти в Европу актуальна уже долгое время: "Для этого подписаны договоры. Предпринимаются конкретные шаги. Для транспортировки газа с месторождения "Шахдениз-2" реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как TANAP, TAP. Мы уверены, что азербайджанский газ до 2020 года будет доставлен в Европу. Это важный шаг в диверсификации источников газоснабжения Европы".

М. Шефчович подчеркнул, что проект Южного газового коридора поддерживается на высоком политическом уровне. Он отметил, что основные финансовые структуры также поддерживают этот проект: "Это исходит из обстановки доверия и сотрудничества. Я хочу выделить связь президента Ильхама Алиева с этим вопросом".