Марош Шефчович: Мы сделаем все возможное, чтобы избежать задержек в проекте TAP

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "Мы сделаем все возможное, чтобы избежать каких-либо задержек в проекте Трансадриатический газопровод (TAP), которые могут повлиять на график проекта".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович на пресс-конференции, состоявшейся после 3-го заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (SGC).

Он сказал, что организация продолжит оказывать поддержку в целях поставок газа в Италию в 2020 году: "Из-за возникших в Италии проблем с этой страной осуществляется частное сотрудничество. На собрании также отмечены задержки в вопросе выдачи разрешений в Италии. Италия станет одной из стран, получивших наибольшие выгоды от этого проекта".