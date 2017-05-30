Вице-президент Еврокомиссии: Доставка каспийского газа на европейский рынок становится реальностью

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Доставка каспийского газа на европейский рынок становится реальностью.

Как сообщает Report со ссылкой на Gateway Turkey, об этом говорится в обращении вице-президента Европейской комиссии (ЕК) по энергосоюзу Мароша Шефчовича к участникам Форума Международной энергетической хартии, проходящей 30-31 мая в Ашхабаде.

"По этой же причине [в мае 2015 года] Туркменистан организовал четырехстороннюю министерскую встречу ЕС, Азербайджан, Турция и Туркменистан, в результате которой был подписаны совместная Ашхабадская декларация и соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики. Данная декларация заложила основы создания новой рабочей группы ЕС, Азербайджан, Турция, Туркменистан с участием Грузии", - заявил М. Шефчович.

По его словам, сотрудничество между этими сторонами будет продолжаться и в последующие годы.

"Поскольку природный газ играет более значимую роль, так как страны пытаются перейти на низкоуглеродную экономику, доставка каспийского газа на европейский рынок может стать реальностью", - подчеркнул вице-президент.

Он отметил, что в предстоящие годы страны Каспийского региона, Центральной Азии и ЕС будут продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество, в частности в области энергетики.