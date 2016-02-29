​Марош Шефчович: Азербайджанский газ достигнет Европы в 2020 году

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "Что бы ни происходило на мировом рынке, проект Южного газового коридора будет реализован по графику".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам второго заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору.

М.Шефчович отметил, что несмотря на определенные негативные последствия экономического кризиса на мировом рынке, страны-участницы проекта подтвердили свои обязательства.

"Страны категоричны в своем решении своевременной реализации проектов и это относится и к банкам. Азербайджанский газ в 2018 году достигнет Турции, в 2020 году - Европы", - подчеркнул представитель ЕС.

Спецпосланник Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн также отметил, что подтверждение этих обязательств является важным заявлением.